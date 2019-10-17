EURO 2020 hedefine emin adımlarla yürüyen A Milli Takımımız’da Fransa deplasmanındaki savunma başarısı gündemde durmaya devam ediyor. Özellikle stoperde Merih Demiral’ın performansı göz kamaştırıyor. 21 yaşındaki yıldız futbolcunun, Sassuolo ve Juventus formalarıyla son 10 ayda gösterdiği gelişim dikkatlerden kaçmadı.

Serie A’ya kariyerinin henüz başında adım atan Merih, özellikle Juventus transferiyle zirve yaptı. Yaz döneminde 18 milyon euroya gittiği Juve’de sadece 4 ayda çok ciddi gelişim gösteren genç stoper, Fransa maçında büyük yıldızlara karşı soğukkanlı duruşuyla büyük alkış ve takdir topladı.

Juve ile sınıf atladı

Bu gelişimin altında önemli nedenler bulunuyor. Maurizio Sarri gibi Avrupa’nın en başarılı teknik direktörlerinden biriyle çalışan Merih, savunma hattında Chiellini, Bonucci, Rugani ve De Ligt gibi üst düzey isimlerle mesai yapıyor. Ayrıca kalede Buffon gibi bir isimle savunmayı paylaşan Merih’i en çok geliştiren Juventus antrenmanları oldu.

Sarri’nin meşhur olan antrenmanları adeta maç havasında geçiyor. Napoli ve Chelsea’de kuvvetli antrenmanlarıyla ün yapan Sarri sayesinde Merih, çok ciddi gelişim gösterdi. Çift kalelerde ve taktik programlarda Ronaldo, Dybala, Higuain, Cuadrado, Douglas Costa, Matuidi, Bernardeschi, Pjanic gibi süper yıldızlara ve hücumculara karşı defans yapan Merih çok kısa sürede sınıf atladı.

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Merih’in bir diğer şansı da dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile uyumu olarak dikkat çekiyor. Özel çalışmalar yapılırken Ronaldo’nun birebirde çalışmak istediği isim genellikle Merih oluyor. Genç yıldızın hırsı ve çabukluğu nedeniyle Ronaldo’nun Merih’le çalıştığı ifade ediliyor. (Skorer)