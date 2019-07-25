İtalyan basını, Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Juventus ile Inter arasında oynanan maçta başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu Merih Demiral'ın otoritelerin beğenisini kazandığını yazdı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Juventus ile Inter arasında oynanan maçın ikinci yarısında Matthijs de Ligt'in yerine oyuna giren Merih Demiral, maçta gösterdiği performansla ilgileri üzerine çekti.

İtalyan basını, normal süresi 1-1 biten ve penaltılarda giden maçta, penaltılarda takımına galibiyeti getiren gole imza atan Merih Demiral'a geniş yer verdi.

La Gazzetta dello Sport; Merih Demiral'in Inter maçı performansına 7 puan verirken; oyuncuya ilişkin kısa yorumda, Merih'in sahada harika olduğu vurgulandı. Yorumun devamında Merih'in kısa sürede Juventus'a uyum sağladığının altı çizilirken, "İlk görüşte aşk" vurgusu yapıldı.



