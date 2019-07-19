Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral'a takımının sezon öncesi hazırlık kampı için gideceği Çin'den vize çıkmadı. Torino kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki stoperin Çinli yetkililer tarafından çıkarılan bürokratik engeller nedeniyle 24 Temmuz'da Inter ve 26 Temmuz'da Kore Ligi karmasıyla oynanacak hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

Genç savunmacının bununla birlikte 21 Haziran'da Singapur'da Tottenham Hotspur'la oynanacak karşılaşmada takımdaki yerini alabileceği ve bu mücadelenin ardından İtalya'ya geri döneceği ifade edildi. Asya turnesi için teknik direktör Maurizio Sarri tarafından belirlenen kadroya sakatlıkları süren Giorgio Chiellini, Mattia Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marko Pjaca ve Aaron Ramsey ile izinli Moise Kean, Luca Pellegrini, Rodrigo Bentancur ve Paulo Dybala dahil edilmedi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler