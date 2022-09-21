Merih Demiral ve Kim Min Jae listenin başında!

İtalya Serie A'da 7. hafta geride kaldı. Napoli 17 puanla milli araya lider girerken, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta (17) averajla haftayı 2. kapattı.

En kuvvetli isim...

Milli araya girilmesiyle beraber Çizme'de ayın oyuncusu adayları da açıklandı. 5 kişilik listede çok yakından tanıdığımız iki isim var: Merih Demiral ve Kim Min Jae... Atalanta'nın bu sezon lige harika giriş yapmasında önemli bir paya sahip olan Merih listenin en kuvvetli isimlerinden.

Kısa sürede kanıtladı

Fenerbahçe 'de gösterdiği sadece bir sezonluk performansla klasını konuşturan, Avrupa ekiplerine peşine takan ve sezon başında 18 milyon Euro bedelle Napoli'ye transfer olan Kim de kısa sürede kendini İtalya'da da kanıtladı. Güney Koreli savunmacı ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Listedeki, Kim ve Merih dışındaki isimler ise şu şekilde:

Serie A’da ayın oyuncusu adayları: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Theo Hernandez (Milan), Rodrigo Becao (Udinese).