UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Merih Demiral, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la bir paylaşım yaptı.

Jorge Jesus ile Portekiz'de Sporting takımında birlikte görev alan Merih Demiral, "Uzun yıllar sonra hocamla hasret giderdik. Üzerimde emeği çok büyük" ifadesini kullandı.

Merih Demiral, 2019'da editörümüz Yakup Çınar'a verdiği röportajda Sporting günleri ve Jorge Jesus ile ilgili şu sözleri söylemişti:

‘Sporting idmanlarımı bile izliyordu’

"Alcanenense’de oynadığım dönemde Benfica, Braga ve Sportig Lizbon’un beni takip ettiğini duydum. Bu durum beni acayip mutlu etmişti. Hocamız Sporting Lizbon’nun scoutlarına benden bahsetmişti. Sportingliler idmanlarımı ve maçlarımı uzun süre takip ettiler. Beni ilk onlar keşfettiler. O dönem Jorge Jesus da benim için olumlu rapor veriyor ve transfer edilmemi istiyor. Sporting Akademisi dünyanın en önemli akademilerinden biri. Gelişimimi burada daha hızlı sürdüreceğimi düşündüm. Ekibimle Sporting Lizbon’un benim için doğru bir tercih olacağını düşünerek kararımızı bu yönde verdik."

‘Saça değil futbola bakıyorlar’

"Bu cümleyi daha önce de kurmuştum. Türkiye’deki alt yapılardan çok farklılar. Saçına başına değil, oynadığın futbola bakıyorlar. İdmanlarda kemik sesleri geliyor. Kimse çıkıp da niye sert girdin demiyor. Çünkü bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Öncelikle kısa süre de olsa Sporting Lizbon U19 takımında forma giydim. 20 yıl aradan sonra Portekiz’de şampiyon olduk. Porto, Braga ve Benfica gibi önemli takımların alt yapılarıyla maçlara çıktık. Şu an dünyanın önemli kulüplerinde forma giyen oyuncularla karşı karşıya oynadım. Bu benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Orada durmam kısa sürdü ve Sporting Lizbon 2’takımına yükseldim. 2. Lig’de de 1 sezon forma giydim ve zaman zaman Jorge Jesus beni A Takım idmanlarına da çağırıyordu."