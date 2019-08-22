Bu sezon tam yedi Türk futbolcusunun forma giyeceği Serie A, son dönemlerde kadrosuna kattığı genç yıldızlarla dikkat çekiyordu. Konuyla ilgili özel bir dosya hazırlayan La Gazzetta dello Sport, Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral'ı bu sezon takip edilmesi gereken 15 yetenekli oyuncu arasında gösterdi.

Sebastiano Esposito, Rafael Leao, Lucien Agoume, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Yann Karamoh, Vincenzo Millico, Andrea Pinamonti, Lorenzo Pellegrini, Takehiro Tomiyasu, Sandro Tonali, Hamed Junior Traore, Ronaldo Vieira ve Dusan Vlahovic'in de yer aldığı listede Merih için şu yorumlar yapıldı:

Merih Demiral: Karakter, hız ve güvenilir bir sert yüz

"Matthijs de Ligt gibi Merih Demiral'ın da İtalyan futboluna adaptasyonu konusunda bazı riskler bulunuyor. Ancak sadece Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini'nin dinlendirildiği maçlarda bile oynasa bu sezon çok fazla süre alacak. Merih, Sassuolo'da geçtiğimiz sezon beş noktada güvenilirliğini kanıtladı: güçlü fizik, hız, alan kapatma, topla az hata ve insanlara Vinnie Jones'u bile özleten sert bir yüz. Avrupa'da bile sürpriz yapabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler