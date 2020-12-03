Merih Demiral sakatlandı! Derbide yok...

Juventus, Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 69.dakikada oyundan çıkan milli oyuncu Merih Demiral'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Merih Demiral, hafta sonu oynanacak Torino derbisinde forma giyemeyecek.

Yaklaşık iki haftalık sakatlık döneminde sonra yeniden sahaya dönen Merih Demiral'a Dinamo Kiev maçı yaramadı. Demiral bu maçın ardından yeniden sakatlık dönemine girmiş oldu