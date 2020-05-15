Merih Demiral sahalara döndü!

İtalya devi Juventus’un formasını giyen Merih Demiral, Ocak’ta Roma ile oynanan mücadelede sakatlanmış ve sol ön çapraz bağları kopmuştu.

22 yaşındaki stoperden dün de müjdeli haber geldi. Merih, uzun bir aranın ardından Torino ekibiyle ilk idmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncunun bir süre daha çalışmalarına bireysel olarak devam edeceği öğrenildi.