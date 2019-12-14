Juventus forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen maçında gösterdiği performans dillerden düşmüyor.

Hayatındaki ilk Şampiyonlar Ligi sınavında maçın adamı seçilen 22 yaşındaki genç stoper sosyal medyanında en çok konuşulanlara arısına girdi.

THY'den cevap geçikmedi!

24 milyon takipçisi ile dünyanın en büyük spor paylaşım sitelerinden biri olan 433'ün hazırladığı Merih Demiral görseli büyük ilgi çekti. Juventus'un resmi hesabından da paylaştığı görsele Merih Demiral "Turkish Airlines" yorumunu yaptı.

Merih'in yaptığı bu yoruma THY resmi hesabınının cevabı gecikmedi. 1.6 milyonluk hesaptan Turkish Wall + Turkish Airlines = Demiral Airlines paylaşımı geldi.

Yaşanan bu diyalog Demiral hayranlarından yüz binlerce beğeni aldı.