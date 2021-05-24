Merih Demiral: Onlar da bizden çekiniyor

Milli Takımımızın savunmasındaki en önemli isimlerden biri olan Merih Demiral, EURO 2020 hazırlıklarına katılmak için Türkiye'ye geldi. Juventus'ta kariyerini sürdüren savunmacı, havaalanı çıkışında basın mensuplarına konuştu.

İşte 23 yaşındaki genç savunmacının açıklamaları şu şekilde:

"Ronaldo ve Dybala'ya oynamak büyük bir tecrübe. Chiellini ve Bonucci antrenmanlardan sonra benimle özel olarak ilgileniyor. Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da çekiniyor bizden biraz."

"Çok güzel bir milli takımımız var. Güzel başarılar yakaladık. İnşallah daha güzel başarıları yaşayacağız. Hepimiz bu anı bekliyoruz. İnşallah güzel bir turnuva geçiririz."







