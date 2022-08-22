İtalya Serie A'da 2. hafta maçında Bergamo kentinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta Milan'la karşı karşıya geldi.
Merih Demiral karşılaşmaya 11'de başlarken mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Atalanta ilk iki haftada topladığı 4 puanla Serie A'da 4. sırada bulunuyor
Ömer Kais sürprizi...
90 dakika sahada kalan Merih Demiral karşılaşma sonrası oğlu Ömer Kais'le tribünleri selamladı. Atalanta taraftarları milli futbolcumuz ve 4 aylık oğlu Ömer Kais'e büyük ilgi gösterdi.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1561644269093486593?s=20&t=vSMF9RrHEHIKPJ9APBYs5w