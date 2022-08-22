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Merih Demiral oğlu Ömer Kais'le sahada

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral bu sezon ilk maçına Milan karşısında çıktı. 1-1 biten mücadele sonrası 24 yaşındaki milli futbolcu oğlu Ömer Kais'le tribünleri selamladı.

22 Ağustos 2022, Pazartesi 12:30 Son Güncelleme:
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Merih Demiral oğlu Ömer Kais'le sahada

İtalya Serie A'da 2. hafta maçında Bergamo kentinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta Milan'la karşı karşıya geldi.

Merih Demiral karşılaşmaya 11'de başlarken mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Atalanta ilk iki haftada topladığı 4 puanla Serie A'da 4. sırada bulunuyor

Ömer Kais sürprizi...

90 dakika sahada kalan Merih Demiral karşılaşma sonrası oğlu Ömer Kais'le tribünleri selamladı. Atalanta taraftarları milli futbolcumuz ve 4 aylık oğlu Ömer Kais'e büyük ilgi gösterdi.




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