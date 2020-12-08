Merih Demiral mı Matthijs de Ligt mi?

EURO2020'de boy gösterecek A Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası Finalleri macerası da dün akşam resmen başladı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, kura çekimi sonrası dünya kupası elemelerinde Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

Bu eşleşmedeki bir detay UEFA'nın sosyal medya hesaplarının gözünden de kaçmadı. Hollanda - Türkiye rekabetinin yaşanacağı grup elemelerinde Juventus'un iki savunmacısı Merih Demiral ile Matthijs de Ligt arasındaki rekabet de körüklendi.

UEFA2020'nin twitter hesabında ikili için bir anket düzenlendi. Yarın sona erecek anketin ilk bir saatinde Merih Demiral açık ara önde yer aldı.







