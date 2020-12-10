EURO2020 resmi hesabı kullanıcılara Merih Demiral mı yoksa Matthijs de Ligt mı diye sordu. Yapılan bu ankette 25 bin 500 oy kullanıldı ve Milli futbolcumuz Merih Demiral Juventus'tan partneri olan takım arkadaşı De Ligt'ı farklı bir şekilde solladı.

A Milli Takım , FIFA 2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ile eşleşince EURO2020 resmi hesabı Juventus forması giyen ve rakip olan Merih Demiral ile Matthijs de Ligt arasında bir anket yaptı.

Merih Demiral fark attı!

25 bin 500 kişinin oy kullandığı ankette Merih Demiral Hollandalı mevkidaşına fark attı. Kullanıcıların % 87.2'si Merih Demiral tercihinde bulundu. Hollandalı'ya ise %12.8'lik bir oy gitti.









Matthijs de Ligt ve Merih Demiral geçen sezonun başında Juventus'a transfer olmuşlardı. İtalyan ekibi Hollandalı oyuncuya 85.5 milyon Euro, Merih Demiral içinse 18 milyon Euro'luk bir bonservis ödemişti.

Merih Demiral ve Matthijs de Ligt'ın karşı karşıya geleceği Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmaları futbolseverler tarafından şimdiden merakla bekleniyor.