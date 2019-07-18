Merih Demiral kalıyor

Bonucci, Chiellini ve Rugani ile forma rekabetine giren Merih Demiral’a çok ciddi bir rakip daha geldi. Matthijs De Ligt transferi sonrası, Merih’in başka bir takıma kiralanabileceği öne sürüldü.

Milan, hemen harekete geçip Juventus’a teklif yaptı. Ancak İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juve, milli yıldızımızı kiralamayı kesinlikle düşünmüyor. Siyah-Beyazlılar’ın teklifleri geri çevirdiği, oyuncuyu isteyen kulüplere de takımda kalacağı bilgisi verdiği kaydedildi.

İtalyan medyasına göre stoperlerden arasında ayrılması muhtemel isimler Bonucci ve Rugani. Bu ikiliden biri, Juventus’a veda edebilir.