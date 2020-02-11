Karamürsel İdman Yurdu'nda futbola başlayan Merih Demiral ve Bahadır Çiloğlu, Fenerbahçe altyapısında beraber forma giyerken 2016 yazında sürpriz bir kararla Portekiz'in yolunu tutmuştu. Portekiz'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına yelken açan ikili için işler farklı ilerledi.

Merih Demiral, Alcanenense'de gösterdiği performansla devlerin takibine girmiş, güçlü altyapısıyla bilinen Sporting Lizbon'u tercih etmişti. Lizbon B'de zaman zaman şans bulan başarılı stoper, 3.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu ile Alanyaspor’a kiralanmıştı. Merih’in bonservisini alan Akdeniz ekibi, 20 yaşındaki stoperi sonraki satıştan yüzde 12.5 pay ve sezon sonunda 6.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma maddesi ile Sassuolo’ya gönderdi. Sassuolo formasıyla 13 resmi maça çıkan Merih, 2 kez rakip ağları sarsarken, Juventus, genç yıldız için kesenin ağzını açtı ve 18 milyon euro karşılığında transferi bitirdi.

Bahadır için işler yolunda gitmedi

2016 yılında Portekiz ligine transfer olan, burada Varzim, Farense ve Alcanenense takımlarında forma giyen Bahadır, bu süreçte 45 resmi müsabakaya çıkarken, 2 kez gol sevinci yaşayan Bahadır ise, 2018 yılında ülkemize Gaziantep Futbol Kulübü formasıyla döndü.

Gaziantep ekibinde forma şansı bulamayan Bahadır, TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'a kiralandı. Genç sol bek, bugün ise Kırklarelispor formasıyla Fenerbahçe karşısına çıktı.

23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe-Kırklarelispor maçında 90 dakika sahada kaldı.

Karamürsel’i sık sık ziyaret ediyorlar

Merih Demiral ile yine Karamürsel İY altyapısından Bahadır Çiloğlu, Karamürsel İlçesi’nin gururu olmaya devam ediyordu. İki genç yetenek, doğdukları, büyüdükleri, futbola başladıkları Karamürsel’i sık sık ziyaret ediyorlar. Merih ve Bahadır, bir zamanlar futbola başladıkları Karamürsel İY Kulübü’nü de ziyaret edip, futbol okulunda eğitim gören minik futbolcularla tanışmışlardı.

Kulüp Başkanı Muharrem Erdoğan, iki futbolcuyla da gurur duyduklarını, yeni yıldız adaylarını yetiştirmek için çalışmalara devam ettiklerini söylemişti.

FANATİK