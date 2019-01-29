Bu sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Merih Demiral'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transferinde artık son noktaya gelindi. 20 yaşındaki savunmacı, sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün sabah saatlerinde İtalya'ya uçtu. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından transferin resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Reyes de İspanya'ya gitti

Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olmasına karşın yeterince forma şansı bulamayan Diego Reyes de, İspanya'nın Leganes takımıyla anlaşmıştı. Meksikalı stoperin de bugün İspanya'ya gittiği öğrenildi.

Yakup Çınar