Merih Demiral için yılın kapışması!

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ile ilgili sıcak haberler gelmeye devam ediyor... Atalanta'dan ayrılması gündeme gelen yıldız oyuncu ile Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgilendiği ifade edildi. Ayrıca Merih için dünyanın önde gelen kulüplerinin karşı karşıya geldiği de belirtildi.

CHELSEA VE INTER'İN RADARINDA

Merih Demiral için transfer borsası şimdiden hareketlenmeye başladı. Atalanta ile sezona muhteşem bir başlangıç yapan Merih, başta Inter ve Chelsea olmak üzere birçok takımın radarına girdi. Atalanta, bonservis bedelinin yüksek olması halinde Milli futbolcuyu göndermeye sıcak bakıyor.

MERİH DEMİRAL İÇİN SAVAŞ ÇIKTI

Devre arası transferi için çalışmalara başlayan Avrupa devleri, sezona çok iyi başlayan Merih Demiral için devreye girdi. Stoper arayışında olan Inter, Milli futbolcumuz için devre arası teklif yapmayı planlıyor. Chelsea de Merih için girişimlerine başladı. İtalyan basınına göre Atalanta, Merih'i satmayı düşünmüyor ancak iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu göndermeye yakın.





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20 MİLYON EURO BEDEL ÖDENDİ

Atalanta, Juventus'tan kiraladığı Merih Demiral'ı sezon sonunda 20 milyon Euro bonservis ödeyerek satın almıştı. Merih bu sezon 6 maçta forma giyerken, tüm karşılaşmalarda 90 dakika süre aldı. Milli futbolcumuz ayrıca 1 de gol atma başarısı gösterdi.

"TARAFTAR KARAKTERİMİ SEVİYOR"

Geçen sezon Fanatik'e röportaj veren Merih Demiral çok özel açıklamalarda bulunmuştu.

Merih'in Fanatik'e yaptığı açıklamalar

Atalanta taraftarı çok iyi. Çok ateşliler, takımlarına çok bağlılar. Futbolla yaşıyorlar. Benim de onlarla farklı iletişimim var. Gösterdikleri ilgiden çok memnunum. Beni seviyorlar sağ olsunlar. Benim oynayış tarzım, sahaya koyduğum karakter, Onların çok hoşuna gidiyor bence. Onlar, ben onların içlerindeymişim gibi davranıyorlar bana. Her maç Türkçe pankartlar hazırlıyorlar. Güzel hoş oluyor, görmek ve onların önünde oynamak benim için büyük mutluluk. Her maçın tadını çıkarmaya çalışıyorum.





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