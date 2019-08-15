'Merih Demiral için pek çok transfer teklifi aldık'

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, bu yaz Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında kadrolarına kattıkları milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili gündem yaratan bir itirafta bulundu. La Gazzetta dello Sport'un sorularını yanıtlayan 47 yaşındaki futbol adamı, 21 yaşındaki stopere pek çok kulübün ilgisi olduğunu söyledi.

"Merih'i transfer etmeyi ve kadromuzda tutmayı başardık." diyen Paratici, "Kendisi için pek çok kulüpten transfer teklifi aldık. Bunların sayısını hayal dahi edemezsiniz." ifadelerini kullandı. Genç yıldızı adı, Juve'ye transfer olduktan sonra Milan ve Manchester United gibi dünya devleriyle anılmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler