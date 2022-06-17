Merih Demiral için Atalanta kararını verdi! Bonservisi alındı...

Geçen sezon başında Juventus'tan, Atalanta'ya kiralanan Merih Demiral'ın geleceği belli oldu... Lacivert-Siyahlılar, milli futbolcumuzun sözleşmesine 20 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmuştu. Sezonun sona ermesiyle Çizme ekibi bu opsiyonu devreye soktu. Bu gelişmeyi de ilk FANATİK duyurmuştu.

Atalanta yönetimi, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin olumlu kararı sonrasında tecrübeli oyuncumuzun bonservisini aldığını resmen açıkladı. Merih, Çizme ekibinin tek seferde en yüksek bonservis bedeli ödediği futbolcu oldu.

Merih Demiral, Atalanta'nın savunmadaki vazgeçilmez ismi olmuş ve tam 42 karşılaşmada görev yapmıştı. Başarılı stoper 2 gol, 3 asistlik skor katkısı da verdi.

FANATİK ÖZEL / Yakup Çınar



