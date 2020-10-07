Merih Demiral: Gün geçtikçe daha iyi oluyoruz

Almanya ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Demiral, "Çok iyi mücadele ettik, gerektiği gibi oynadık. Talihsiz goller yedik ama tarihimizde ilk defa Almanya'ya 3 gol atıyoruz. Genç bir takımız, gün geçtikçe daha iyi oluyoruz. Rusya maçında gereken puanları alıp yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz"

"Uzun bir sakatlık süreci sonrası ilk kez 90 dakika oynadım. Savunma olarak da daha iyiye gidiyoruz, birlikte oynadıkça neler yapacağımızı görmek bizim için güzel bir tecrübe oluyor."



