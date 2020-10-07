Merih Demiral: Gün geçtikçe daha iyi oluyoruz
Juventus forması giyen ve A Milli Futbol Takımı'nın 3-3 berabere kaldığı Almanya maçında 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, karşılaşmanın ardından konuştu. Demiral, "Çok iyi mücadele ettik, gerektiği gibi oynadık. Genç bir takımız, gün geçtikçe daha güzel oluyoruz" ifadelerini kullandı
Almanya ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Demiral, "Çok iyi mücadele ettik, gerektiği gibi oynadık. Talihsiz goller yedik ama tarihimizde ilk defa Almanya'ya 3 gol atıyoruz. Genç bir takımız, gün geçtikçe daha iyi oluyoruz. Rusya maçında gereken puanları alıp yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz"
"Uzun bir sakatlık süreci sonrası ilk kez 90 dakika oynadım. Savunma olarak da daha iyiye gidiyoruz, birlikte oynadıkça neler yapacağımızı görmek bizim için güzel bir tecrübe oluyor."