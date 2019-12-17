Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalya'yı sallamaya devam ediyor. Bayer Leverkusen maçında gösterdiği performansla Udinese'ye karşı 11'de görev alan Merih Demiral, sergilediği performansla alkış toplamıştı. Yaptığı asistin dışında 94 pasta 92 isabet sağlayan milli oyuncu, bunun yanında 5 hava topu kazanırken, 2 de top çaldı. 21 yaşındaki oyuncu 7 kez top uzaklaştırırken 2 de pas arası yaptı.

Juventus’un evinde Udinese’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalıp takımının attığı 3. golde asist yapan Merih Demiral, performansıyla göz doldurdu.

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında milli savunmacı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Merih’in hızla geliştiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Merih iyi oynadı. Ben onu tercih ettim çünkü Bayer Leverkusen’e karşı iyi performans sergiledi. Lasagna’ya karşı hızını ve saldırganlığını kullanmak istedik. Bugün çok iyi iş çıkardı, hızla gelişiyor. Hızlı ve agresif bir oyuncu" dedi.

'Merih Demiral, Matthijs de Ligt'ten daha iyi'

Merih'e bir övgü de İtalyan futbolcunun efsane defans oyuncularından Beppe Bergomi'den geldi. Merih'in 85 milyon euro karşılığında Ajax'tan transfer edilen Hollandalı oyuncu, Matthijs de Ligt'ten daha iyi bir görüntü sergilediğini belirten Bergomi, milli stoperimizin güven verdiğini vurguladı.

'Birkaç müdahalesi var ki harika'

Beppe Bergomi'nin açıklamaları şu şekilde: "Şu anda Merih Demiral'ı, De Ligt'ten daha çok beğeniyorum. Hollandalı oyuncu ilk bakışta daha önemli bir oyuncu gibi görünüyor olabilir ama Merih Demiral bana daha çok güven veriyor. Udinese maçında da fiziksel olarak sahada en baskın oyunculardan biri oldu. Birkaç müdahalesi var ki harika"