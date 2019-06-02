Merih Demiral: Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Alanya’da Özbekistan ile karşılaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa maçı öncesi oynadığı Özbekistan'ı 2-0'lık skorla yendi ve moral depoladı.

Mücadelenin ardından Millilerimiz'in başarılı stoperi Merih Demiral önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte genç savunmacının maç sonu açıklamaları:

"Bu galibiyetler bize moral oldu. Fransa çok kaliteli bir takım ama biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz."

"Fransa şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri ama elimizden geleni yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz."