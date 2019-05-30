Merih Demiral: Fransa’dan korkmuyoruz!

FANATİK’e konuşan Merih Demiral röportajında bugün 2. perde... Gündem milli takım ve İtalya günleri...

‘İdmanlarda tempo çok yüksek’

Serie A’da idmanlar Türkiye’ye göre çok farklı. Tempolar çok yüksek. Acayip acıkıyordum ve yemek saatini bekleyemiyordum. İdman sonrası o kadar çok yoruluyordum ki direkt uyuyordum. Tempo dışında taktik çok ön planda. İdmanlarda ciddiyet hâd safhada. Hocamız De Zerbi taktik idmana özellikle çok dikkat ediyor. Bu anlamda da beni inanılmaz geliştirdi.

‘Türkler maçıma geliyor’

Sassuolo taraftarının bana yaklaşımı çok iyi oldu. Türkiye dışında bu sevgiyi sana göstermeleri çok güzel bir duygu. Az sayıda Türk olmasına rağmen maçlarıma mutlaka geliyorlar. Türk bayrağını tribünlerde görünce mutlu oluyorum. Özellikle iftara davet edenler oluyor. Ben de maç sonları mutlaka yanlarına gidip sohbet etmeye çalışıyorum. Maç formamı veriyorum. Ayrıca Sassuolo forması memleketimin takımı olan Kocaelispor formasına benziyor. Bu yüzden Kocaelispor taraftarları da genelde sosyal medyadan Sassuolo forması istiyor.

‘Futbola hayatımı adadım’

Futbol benim hayatımı adadığım mesleğim. İşimi çok ciddiye alıyorum. Performansımı her zaman en üst düzeyde tutmaya çalışıyorum. Kendimi bildim bileli ekstra çalışmalar yapıyorum. Ekibim bu konuda çok başarılı. Sadece fiziksel değil mental olarak da kendimi güçlü tutmaya çalışıyorum.

Milli futbolcu bizi Modena’daki evinde ağırladı ve kendisi için hazırladığımız Fanatik 1. sayfasıyla poz verdi.

‘Savunma oyuncusu sert olmalı’

Çok sert bir oyuncu olduğumun farkındayım. Bu benim hızımla birlikte en önemli özelliklerimden biri. Savunma oyuncusu mutlak sert olmalı. Zaman zaman rakiplerden tepki görebiliyorum. Ama bu benim sertliğimi eksiltmez. Futbolun içinde olan şeyler bunlar benim hoşuma bile gidiyor diyebilirim.

‘Fransa’dan korkmuyoruz’

Eskişehir’de oynadığımız ve 4-0 kazandığımız Moldova maçında atmosfer çok güzeldi. Konya’da ki Fransa maçında da benzer atmosfer olacağını düşünüyorum. Şenol Güneş çok tecrübeli bir teknik adam. A Milli Takım ile Dünya üçüncülüğü var. Son dönemdeki performansı zaten ortada. Fransa maçına bizi en iyi şekilde hazırlayacaktır. Evet Fransa çok iyi bir takım ancak onlardan korkmuyoruz. Bizim de çok önemli yıldızlarımız var. 70 milyonun desteğini arkamıza alarak elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyarak maçı kazanmak istiyoruz.

‘Josef Sural kazasını duyunca içim acıdı’

Josef Sural çok iyi bir insandı. Türk kültürünü öğrenmeye çalışıyordu. Hepimizin içi acıdı. Hayatta herkesin başına hiç beklemediği anda gelebilecek şeyler. Bu olayın yakınımda olması beni çok üzdü. Fiorentina ile oynayacağımız maç sabahında öğrenmiştim olayı. Maçı kazanınca arkadaşlarımla galibiyeti kendisine armağan ettik.

‘İtalya’da her maç sınav gibiydi’

Portekiz’de Portekizce’yi öğrenmeye başlamıştım. İtalyanca da biraz benziyor. Şuan röportaj verecek düzeyde İtalyanca öğrendim diyebilirim. Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Saha içine gelince Serie A çok zor bir lig. Çok kaliteli oyuncular var. Edin Dzeko, Chiesa, Gervinho, Immobile, Quagliarella, Mertens ve Piatek gibi önemli gol ayaklarına karşı mücadele ettim. Bu bana inanılmaz tecrübe kazandırdı. Her maç yeni bir sınav gibi. Benim gibi bir savunma oyuncusu için İtalya’da oynamak ve bir şeyler öğrenmek inanılmaz değerli.

‘Serie A savumanın başkenti’

İtalya Serie A dünyanın en sert ligi. Savunmanın başkenti diyebiliriz. Dünya’da baktığınız zaman en iyi savunma oyuncularını yetiştiren lig. Benim Alanyaspor ve Milli Takım’da ortaya koyduğum karakteristik özellikler bu lige çok uygun. İtalyanlar, ben de bu özellikleri gördükleri için beni buraya transfer ettiler. Biz de daha hızlı gelişeceğimize inandığımız için tercihimizi İtalya’dan yana yaptık. Genç oyunculardan ziyade çok tecrübeli stoperlerin forma giydiği bir lig. Bu yaşta gelip burada direkt oynamak benim için gurur verici. Ama hâlâ öğrenecek çok şeyim var. Çalışmayı bir an olsun elden bırakmamam gerekiyor.

‘Hızıma güveniyorum’

Napoli maçındaki Mertens müdahalem çok konuşuldu. Çünkü Serie A’nın önemli forvetlerinden biri ve göz önünde olan bir maçtı. Maçın henüz 7. dakikasıydı. Kırmızı kart ve penaltı olsa buradaki kariyerim sekteye uğrayabilirdi. Ama ben ilk kez böyle bir müdahale yapmadım. Hızıma güveniyorum. Böyle müdahaleleri Sporting’de, Alanyaspor’da ve A Milli Takım’da defalarca yaptım.

‘Şenol Güneş’in bana inanması önemliydi’

Arnavutluk maçında A Milli Takım’da sahadaki en genç isim bendim. Ülkemiz adına ilk maçta gruplara galibiyet ile başlamak önemliydi. İki maçımızı da kazandık. Şenol Güneş’in bana güvenmesi önemliydi. Bana bu şansı verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Milli takımda çok güzel bir hava var. Genç isimler ve abilerimizle birlikte iyi bir hava yakaladık. Bu havayı Fransa ve İzlanda maçlarında da devam ettirmek istiyoruz. Şenol hoca bana sol stoperde şans verdi. Ben daha öncede Sporting Lizbon 2’de sol stoper oynamıştım. Her iki ayağımı da kullanmaya çalışıyorum. Bu yüzden A Milli Takım’da da zorluk çekmedim. İtalya’da da zaman zaman üçlü ya da dörtlü oynuyoruz. Bir savunma oyuncusu olarak bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum.

‘Mesut Bakkal ve Sergen Yalçın bana güvendi’

Alanyaspor benim ilk üst düzey sınavım oldu. Süper Lig’de forma giydim. İlk olarak Göztepe maçında oynadım ve üst üste 4 maç birden kazandık. Mesut Bakkal hocam Alanyaspor’da ilk üç maçta sıfır puan almasına rağmen bana güvenerek formayı verdi. Bu alınması zor bir karardı. Ardından Sergen Yalçın hocam da geldikten sonra beni oynatmaya devam etti. Antrenmanlarda ve saha dışında sergen hoca ve ekibininde bana büyük katkısı oldu. Ben de bu oynadığım tüm maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve iyi bir performans gösterdim. İki hocama da genç bir oyuncuya bu kadar güvendikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu güven ortamı sayesinde A Milli Takım’a kadar yükseldim. Bana güvenen Başkan Hasan Çavuşoğlu, oğlu Emirhan Çavuşoğlu, mali işlerden sorumlu yöneticimiz Baki Boz ve bana desteğini her zaman gösteren tüm Alanyaspor çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.

Merih’le kısa kısa

En sevdiğin yemek: Pilav-Nohut

En sevdiğin film: Cesur Yürek

Karamürsel: Memleket

Fenerbahçe: Alt yapı

Alcanenense: Adaptasyon

Sporting Lizbon: Gelişim

Alanyaspor: Doğru tercih

Sassuolo : Güçlü oyun

Milli Takım: Çocukluk hayali

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL