Merih Demiral en değerli oyuncu

Sassuolo formasıyla iki gol birden atarak takımını Chievo karşısında galibiyete taşıyan Merih Demiral, İtalya’da haftaya dalga vuran futbolcu oldu. Çizme basını tarafından performansı övülen 21 yaşındaki savunma oyuncusu, ülkenin popüler futbol oyununda da öne çıkan isim oldu.

Fantasia (fantezi) kelimesinin kısaltmasıyla İtalyanca futbol kelimesinin birleşmesiyle oluşturulmuş Fantacalcio’da haftanın en değerli futbolcusu Demiral seçildi. Turnuva gerçek futbolculardan oluşturulan hayali takımlarla gerçekleştiriliyor.

Ancak oyuncuların değerleri, o hafta takımlarıyla gösterdikleri performanslar uyarınca azalıyor ya da artıyor. Merih Demiral da yeşil sahadaki performansıyla, bu hafta değeri en çok yükselen isim oldu. (Skorer)