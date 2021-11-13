Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 yenen Milli Takım 'da Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Merih'in açıklamaları şöyle;

Son 90 dakikaya birlikte gidiyorum, çok mutluyuz. Hak ettiğimiz bir skor aldık. Ben de sonunda karşı kaleye attım. İnanıyoruz. Dünya Kupası'na gideceğiz. Aklımız Norveç maçındaydı biraz da, maçın ilk dakikalarında zorlandık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra işimiz kolaylaştı. İnşallah grubu en iyi şekilde bitirip Dünya Kupası'na gideceğiz. Buna hepimiz inanıyoruz.