Merih Demiral: Diğer turnuvalarda telafi edeceğiz

Millil takımımızın defans oyuncusu Merih Demiral, İsviçre maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını belirten Merih, "Beklenti çok olunca üzüntü de çok oluyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İnşallah önümüzdeki turnuvaya katılarak kendimizi göstereceğiz. Biz genç bir takımız, inşallah bunu telafi edeceğiz" dedi.