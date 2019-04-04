Merih Demiral devleşti, Sassuolo farka koştu!

Serie A’nın 30. haftasında, puan tablosunun orta sıralarındaki Sassuolo ile lig sonuncusu Chievo karşılaştı.

Seria A'nın 30. haftasında Sassuolo, evinde Chievo ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 4. dakikada milli futbolcu Merih Demiral'ın golü ile 1-0 öne geçti. 45. dakikada da yine sahneye çıkan Merih, takımının ve kendinin ikinci golünü attı. Sassuolo daha sonra 47. dakikada Manuel Locatelli ve 57. dakikada Domenico Berardi'nin golleri ile skoru 4-0'a getirdi. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Sassuolo, Chievo'yu 4-0 mağlup etti.

Attığı iki gol ile yeni takımındaki ilk gollerini atan 21 yaşındaki Merih Demiral, gösterdiği iyi formunu gollerle süslemiş oldu.

Aldığı bu galibiyet ile puanını 35’e çıkartan Sassuolo 11. sıraya yükselirken, 11 puanda kalan Chievo ise ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı.



