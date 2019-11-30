Merih Demiral, Avrupa’nın zirvesinde

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinin en iyi 11’ini açıkladı. Oyuncuların, milli takım maçları boyunca elemelerdeki performansına göre yapılan seçimde A Milli Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan Merih Demiral de yer aldı.

Ay- Yıldızlılar’da teknik direktör Şenol Güneş’in, gruptaki 10 maçta da 90 dakika oynattığı, İstanbul’da oynadığımız kritik İzlanda mücadelesinde çizgiden çıkardığı topla Türkiye’nin finallere gitmesinde başrolü oynayan Merih, listedeki tek Türk oyuncu unvanıyla yer aldı.

Bu sezon Sassuolo’dan transfer olduğu Juventus’ta sadece 1 maçta oynamasına rağmen harika bir performans sergileyen 21 yaşındaki stoperimiz, 3’lü defans hattında İspanya’dan Sergio Ramos ve İzlanda’dan Ragnar Sigurdsson’la birlikte yer aldı.

2 İngiliz, 2 Hollandalı...

9 farklı ülkeden futbolcunun yer aldığı 3-4-3 taktiği üzerinden yapılan 11’de kaleci olarak Ukrayna’dan Andriy Pyatov yer alırken, 3’lü savunmanın önündeki 4’lü orta sahaya Ioannis Kousoulos (Güney Kıbrıs Rus Kesimi), Bernardo Silva (Portekiz), Georginio Wijnaldum (Hollanda), Eran Zahavi (İsrail) seçildi. İki İngiliz oyuncunun bulunduğu 3’lü forvet hattında da İngiltere’den Raheem Sterling ile Harry Kane, Hollanda’dan da Memphis Depay vardı.