İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral, gösterdiği başarılı performanslar sonrası takımında Mart ayının futbolcusu seçildi.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın bu sezon 2. kez ayın oyuncusu seçilmeyi başardığı duyurulurken, başarılı savunma oyuncusunun bu ödülü harika performanslar ve mükemmel savunma müdahaleleriyle kazandığının altı çizildi.

3 maçta kaleyi gole kapadı

Mart ayında 3 maçta (Genoa, Bologna ve Leverkusen) kalesini gole Atalanta'da Merih Demiral, bu mücadelelerde gösterdiği başarılı performanslar ile takımının gol yememesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Milli yıldız daha önce Ocak ayında da, ayın futbolcusu seçilmeyi başarmıştı.



