Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni adresi açıklandı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Bu gelişmenin ardından 23 yaşındaki futbolcunun yeni takımındaki forma numarası da belli oldu. Milli yıldızımız lacivert siyahlı kulüpte 28 numaralı forma ile mücadele verecek. Formasını sırtına geçiren Merih, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Taraftar tepki gösterdi

Öte yandan milli futbolcumuzun Juventus'tan ayrılışı Torino ekibini destekleyen birçok taraftar tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada "Rugani'yi tutmak için Demiral'ı nasıl satarsınız?" ve "Merih'in yerine neden Rugani gönderilmedi? Rugani'den nefret ediyorum." gibi yorumlar yapıldı.