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Merih Demiral Atalanta'da 28 numara giyecek

Juventus'tan bir başka Serie A ekibi Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın yeni takımındaki forma numarası belli oldu. Buna göre, milli yıldızımız lacivert siyahlı kulüpte 28 numaralı formayı giyecek.

06 Ağustos 2021, Cuma 20:51 Son Güncelleme:
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Merih Demiral Atalanta'da 28 numara giyecek

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni adresi açıklandı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Bu gelişmenin ardından 23 yaşındaki futbolcunun yeni takımındaki forma numarası da belli oldu. Milli yıldızımız lacivert siyahlı kulüpte 28 numaralı forma ile mücadele verecek. Formasını sırtına geçiren Merih, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Taraftar tepki gösterdi

Öte yandan milli futbolcumuzun Juventus'tan ayrılışı Torino ekibini destekleyen birçok taraftar tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada "Rugani'yi tutmak için Demiral'ı nasıl satarsınız?" ve "Merih'in yerine neden Rugani gönderilmedi? Rugani'den nefret ediyorum." gibi yorumlar yapıldı.

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