Merih Demiral'da son dakika gelişmesi... Serie A takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral’ın Innsbruck'ta Prof. Dr. Christian Fink tarafından ameliyat edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serie A’nın 19. haftasında Roma ile deplasmanda oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Merih’in Avusturya’nın Innsbruck kentinde başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.

Kulübün "J Medical" kliniğinde dün testlerden geçirilen milli futbolcuda, sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edilmişti.

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Juventus Kulübü, 21 yaşındaki futbolcunun 6-7 sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Sezon başında Sassuolo’dan, İtalya Ligi Şampiyonu Juventus’a transfer olan Merih Demiral, A Milli Takımımımız’ın EURO 2020 finallerine gitmesinde başrolü oynarken, Juve’de de son dönemde formayı kapmayı başarmıştı.

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