Merih Demiral 1 haftada 22 milyon Euro!

Merih Demiral, geçtiğimiz sezona Alanyaspor’da başladı, ocak ayında Sassuola’ya transfer oldu. Sezonun sonunda ise soluğu 18 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Juventus’ta aldı. Kariyerinde basamakları hızla çıkan 21 yaşındaki savunmacı, İtalyan ekibiyle sadece 1 haftadır idmana çıkıyor. Henüz hazırlık maçında bile forma giymeyen Merih buna rağmen şimdiden değerini katladı! Merih, Juventus’a yeni imza atsa da Manchester United, Atletico Madrid ve Milan, milli savunmacımızı transfer etmek için Juve’nin kapısını çaldı. İtalyan ekibi, 21 yaşındaki stoperin bonservisini 40 milyon Euro olarak belirleyerek, talip olan takımlara, “Kiralama seçeneği yok. Transfer etmek isteyen bu rakamı getirsin” mesajını gönderdi.