Sarı-Lacivertliler'in geçen sezon Salzburg'dan 5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Mergim Berisha hem geçen sezonki etkisiz performansı hem de sezon başı kampındaki oyunuyla teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girememişti. Portekizli hocanın gelecek planları arasında önceliği olmayan Alman forvete ülkesinden büyük ilgi var.

Yarışta öne geçti

Önce Mainz ardından da Stuttgart'ın istediği 24 yaşındaki futbolcuya son olarak Augsburg talip oldu. Sky'ın Almanya kanalına göre; Augsburg transfer yarışında öne geçti ve başarılı golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama konusunda büyük aşama kaydetti.

Bild de anlaşma şartlarının detaylarını duyurdu. Habere göre; Augsburg, Kanarya'ya kiralama bedeli olarak 300 bin Euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro olacak.





Sıcak bakıyor

Fenerbahçe formasıyla 32 maçta 8 gol, 3 asistle oynayan Berisha'nın da ülkesine dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.