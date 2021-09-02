Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe , forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Lacivertli ekip, Avusturya ekibi Red Bull Salzburg’un hücumcusu Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. 23 yaşında olan Berisha, geçtiğimiz sezon çıktığı 42 resmi maçta 22 gol, 14 asistle skora katkı sağladı. 1.88'lik forvetin kariyeri de imzaların atılmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar tarından merak konusu oldu. Mergim Berisha kimdir, mevkisi ne? Mergim Berisha kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları haberimizde.

Mergim Berisha kimdir, mevkisi ne? Mergim Berisha kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

11 Mayıs 1998 yılında Almanya'nın Berchtesgaden şehrinde dünyaya gelen Mergim Berisha, futbola Red Bull Salzburg altyapısında başladı. Avusturya ekibinin alt yaş gruplarında forma giydikten sonra profesyonel sözleşmeye imza atan Berisha, 2016'da tecrübe kazanması için Liefering'e kiralandı.

1 sezonluk macerası sonrası Salzburg'a dönen 1.88'lik forvet, Ağustos 2017'de bir başka Avusturya ekibi LASK'ın yolunu tuttu. LASK'ta çıktığı 20 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan genç forvet, bir sonraki yıl ise Almanya'nın yolunu tuttu. Magdeburg'da 5 maçta süre alan ve skor katkısı yapamayan Alman oyuncunun son kiralık serüveni Altach ile gerçekleşti.

Bericha, 17 gol, 2 asistlik Liefering macerasının ardından en başarılı dönemini Altach'ta geçirdi ve 34 maçta 16 gol, 10 asistle oynadı.

Ocak 2020'de döndüğü Salzburg'ta özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren yıldız forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Red Bull Salzburg formasıyla çıktığı 58 maçta 24 gol, 15 asistle oynayan Berisha, Avusturya ekibinde 3 lig, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 23 yaşındaki oyuncu, Almanya U21 Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu zaferi de elde etti.

Almanya U21'de 13 maçta 1 golle oynayan Berisha, A Milli Takım formasını ise hiç giymedi. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan başarılı oyuncunun Salzburg ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.

Geçen sezon Salzburg ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Berisha, 23 gol kaydetti.