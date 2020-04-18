Vejeteryan köfte denilince ilk akla gelen ve altın günlerinin baş tacı olan mercimek köftesi, ekonomik olduğu gibi son derece lezzetlidir. Herhangi bir pişirme yöntemine ihtiyaç duyulmadığından, pratik bir şekilde kısa sürede hazırlanmaktadır. Yeşillikler ile hazırlanan mercimek köftesi, et yemeyen veganlar için son derece besleyicidir. Damak zevkine uygun olarak yeşillikler çoğaltılabilmektedir.

Mercimek köftesi besin değerleri

A ve B gurubu vitaminleri, demir, çinko, fosfor, folik asit, potasyum ve lif açısından zengin olan mercimek köftesi, ara öğünlerde gönül rahatlığı ile tüketilebilmektedir. Oldukça renkli görünümü ile iştah açan mercimek köftesi, karbonhidrat içeriğini liflerden almaktadır. Bazı temel vitamin ve minerallerin karşılanması için mercimek köftesi iyi bir seçimdir.

Mercimek köftesi kaç kalori?

1 adet mercimek köftesinde, 39 kalori vardır. Yoğun bakliyat içermesinden dolayı diyet yapanlar mercimek köftesi tüketirken düşünmektedir. Mercimek köftesinden fazla kalori almamak için porsiyon miktarını iyi ayarlamak gerekmektedir. Lezzetini tüm dünyaya duyuran mercimek köftesi, uzmanların önerisi ile diyet listelerine koyulmaktadır.

Mercimek köftesi kilo yapar mı?

Alışılmış kuralların dışına çıkmadan mercimek köftesi yemenin sağlığa herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Mercimek köftesinin sağlığa bir zararı bulunmadığından dolayı bir tabak dolusu mercimek köftesi yenmemelidir. Ara öğünde diğer yiyeceklerden ödün vermek şartıyla yenilen mercimek köftesi, kilo yapmamaktadır. Hayvansal yağ içermeyen mercimek köftesinde yağ oranı son derece düşüktür.

Mercimek köftesinin faydaları nelerdir?

Bağırsakların etkili hale gelmesini sağlayan mercimek köftesi, sindirimi kolaylaştırmaktadır. A ve B vitamini açısından son derece zengin olan mercimek köftesi, oldukça faydalı bir besindir. Beden ve zihin gücünü artıran mercimek köftesi, anne sütünü artırmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren mercimek köftesi, kanserli hücrelerin oluşumunu engellemektedir. Mercimek köftesinde bol yeşillik olursa, faydası da fazla olmaktadır.

Hazırlanması son derece kolay olan mercimek köftesi, Türk mutfağında klasikleşen bir lezzettir. Baharat sayısını artırarak farklı tarifler uygulanabilmektedir. Mercimek köftesini yapmak kolay olsa da kıvamını tutturmak oldukça zordur. Mercimekler iyice yıkandıktan sonra haşlanmaya bırakılmalı, tamamen suyunu çektikten sonra bulgur ile karıştırılmalıdır. Salça ve yeşillik ilave edildikten sonra hazır hale gelmektedir.

Mercimek köftesi nelerle iyi gider?

Geleneksel bir şekilde yapılan mercimek köftesi, kıvırcık ve marul ile servis edilmektedir. Kimi zaman yanında salatalık turşusu ve limon dilimleri olmaktadır. İsteğe bağlı olarak limon sıkılabilmektedir. Yanında yeşillik ile servis edilen mercimek köftesi, ara öğün niyetine geçmektedir. Mercimek köftesinin yanında hafif atıştırmalıklar olmalıdır.

Mercimek köftesinin yanında genel olarak patates salatası, kek ve börek tercih edilmektedir. İçecek olarak çay tercih edilse de isteğe bağlı olarak ayran da içilebilmektedir. Diyette olanlar mercimek köftesi tüketirken, yanında herhangi bir yiyecek yememelidir.

Mercimek köftesinin içeriğinde karbonhidrat olduğundan, ekstra bir yiyecekle birlikte tüketilmesi kilo alımına neden olmaktadır. Mercimek köftesi yenirken, bol yeşillik ve limon tüketilmesi önerilmektedir.