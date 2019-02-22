Meram Belediyesporlu tekvandocu Türkiye’nin gururu oldu

Meram Belediyespor Kulübü Sporcusu Nisa Nur Uysal, 13 - 17 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Turkish Open Şampiyonasında gümüş madalyaya uzanarak büyük bir başarı elde etti. 51 ülkeden bin 615 sporcunun katıldığı şampiyonada 55 kilogram Genç Bayanlar Kategorisinde şampiyonaya katılan Uysal, rakiplerine karşı kıyasıya mücadele vererek finale kadar yükseldi. Final maçında da az bir farkla kaybeden Nisa Nur Uysal gümüş madalyanın sahibi oldu ve Avrupa Şampiyonası seçmelerine girmeye hak kazandı.

“Verdiğimiz desteğin karşılığını almaktan mutluyuz”

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında da yer alan şampiyonada başarı elde eden Nisa Nur Uysal’ı ve antrenörü Kerem Öz’ü tebrik eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Meram Belediyespor Kulübü, yetiştirdiği sporcular ve o sporcuların ulusal ve uluslararası turnuvalarda aldıkları madalyalarla artık bir marka haline gelmiştir. Şehrimizi ve ülkemizi farklı branşlarda temsil eden sporcularımız hemen hemen her turnuvadan büyük başarılarla dönüyorlar. Sporcularımız aldıkları başarılarla sadece Meram ya da Konya’nın değil tüm Türkiye’nin gururu oldular. Meram Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteğin karşılığını böylesi madalyalarla almış olmaktan bizde büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun son örneğini Nisa Nur Uysal, Uluslararası Turkish Open Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak göstermiştir. Bu başarıların artması için bizde üstümüze düşen görevi artırarak sürdürecek ve Meram Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya verdiğimiz desteği devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.