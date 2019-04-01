Merakla beklenen oyun Borderlands 3 duyuruldu!

Her yıl düzenlenen ve bu sene de 28/31 Mart tarihlerinde yapılan organizasyon PAX East‘te güzel bir sürpriz yaşandı. Gearbox Software, merakla beklenen yeni oyunu Borderlands 3‘ü resmi olarak duyurdu.

Borderlands 3 eski karakterleri de içeriyor!

Uzun bir süredir gündemde olan ve oyuncuların merakla duyurulmasını beklediği oyun için geçtiğimiz haftalarda farklı farklı resmi olmayan fragmanlar ile paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.

Duyurulan oyun ile birlikte oyunun fragmanı da resmi olarak yayınlandı. Oyun içi gerçek görüntülerden oluşan fragmanda, eski, tanıdık karakterleri görüyoruz. Bununla birlikte yeni karakterler de oyuna eklenmiş gibi görünüyor. Silah çeşitliliğinin çok olması beklenen oyunda, Titanfall oyununda olduğu gibi silahlı robotlar görmemiz de mümkün olacak. Oyunun geçeceği haritaların bir kısmının paylaşıldığı fragmanda; bataklık, çöl, şehir gibi bir çok alan bulunuyor.

Gearbox Software oyunun ne zaman çıkacağı ile ilgili resmi bir bilgi, tarih ise vermedi. Ayrıca oyunun fiyatlandırmasının ne olacağı da henüz belli değil. Fakat oyun ile ilgili detaylı bilgilerin tümüne 3 Nisan’da yapılacak olan tanıtımda ulaşabileceğiz.

Ayrıca Gearbox Software Borderlands 3 tanıtımı ile birlikte Borderlands: The Handsome Collection için 4K güncellemesini de duyurdu. Güncelleme, Borderlands 3 ile ilgili detayların verileceği tarih olan 3 Nisan’da kullanıcıların hizmetine sunulacak. (ShifrDelete)