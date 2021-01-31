Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. Türkiye’nin en iyilerini bulma yolculuğuna yeniden başlıyor. Mobil oyunseverlerin bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE’da mücadele verdiği arenada, sıra Hearthstone ve TFT mobil turnuvalarına geldi. Türkiye’nin her yerinden katılıma açık olan Red Bull M.E.O.’da çevrim içi elemeler devam ederken, Türkiye Finali ise 6-7 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Turnuva sonunda kazananlar, Türkiye’nin ev sahipliğindeki Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde mücadele etme hakkı kazanacak.



