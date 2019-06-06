Mensah imzayı attı

Transfer döneminin açılmasıyla Bernard Mensah transferini açıklayacaklarını belirten başkan Erol Bedir, “Mehsah Atletico Madrid’in oyuncusuydu, sezon başında kiralamıştık. Kiraladığımızda satış opsiyonu koyalım istedik. 5-6 milyon Euro’luk opsiyonları Atletico Madrid kabul etmedi. Mensah bizde oynamak, kalmak istedi. Atletico Madrid de sözleşmesinin son senesinde olması sebebiyle kiraya da veremiyor. Böyle olunca bir takım dengeleri bir araya getirerek bonservisini alabilir miyiz diye çalıştık. 1-1.5 ay önce protokol yaptık. 3-4 gün önce de resmi imzayı attık. Transferin açılmasını bekliyoruz, Mensah’ı bildireceğiz” ifadelerini kullandı.