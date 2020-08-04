Mensah için teklif hazır

Beşiktaş başta Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere birçok takımın transfer listesinde olan Bernard Mensah’ın da peşine düştü. Siyah-Beyazlılar, Kayseri’ye yapacağı teklifi de hazırladı. Kara Kartal, 25 yaşındaki oyuncu için Sarı- Kırmızılılar’a, Alpay Çelebi, Tyler Boyd ve Cyle Larin’in bonservisini teklif edecek. Mensah’ı, Atletico Madrid’den 3.6 milyon Euro bonservisle alan Kayseri ise İspanyol ekibine kalan 2.8 milyon Euro’luk borcun ödenmesini istiyordu. Beşiktaş’ın önerisine Sarı-Kırmızılılar’ın vereceği cevap merak konusu.