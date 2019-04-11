Mensah: Beşiktaş’a gidebilirim

Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone, oyuncunun menajerine Mensah'ı kadroda düşünmediğini iletti. Adı siyah-beyazlılarla anılan Ganalı futbolcu ise, "Artık kiralık oynamak istemiyorum. Beşiktaş'a gidebilirim" ifadelerini kullandı.
(Sabah)
Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone, oyuncunun menajerine Mensah'ı kadroda düşünmediğini iletti. Adı siyah-beyazlılarla anılan Ganalı futbolcu ise, "Artık kiralık oynamak istemiyorum. Beşiktaş'a gidebilirim" ifadelerini kullandı.
(Sabah)
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