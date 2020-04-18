Kadınların yumurtalarında folekül azalması ile beraber paralel olarak östrojen azalımı gerçekleşir. Buna bağlı olarak ise adet döngüsünde düzensizlik meydana gelir. Böylece kişinin adet döngüsü kalıcı olarak son bulur. Genelde 45 ila 55 yaşları arasındaki kadınlarda ortaya çıkan bu durum, zaman içerisinde yeniden ergen döneminde yaşanan bazı fizyolojik ve psikolojik durumlar meydana gelmesine sebebiyet verebilmektedir. Genelde kadınlar 45 ila 55 yaşları arasında vücutlarındaki östrojen azalması ile beraber, yumurtalık bölgesinde küçülme durumu ile karşı karşıya kalırlar. Bunun sonucunda regl son bularak kişi üreme yeteneğini kaybeder. İlk başlarda düzensiz adet ile kendini gösteren bu durum zaman içerisinde tamamen kesilmesiyle menopoz dönemine girilir. Pek çok kişi ise günümüzde menopoz belirtileri ile beraber erken menopoza girmenin süresini merak etmektedir.

Menopoz nedir?

Dünya Sağlık Örgütünün verdiği tanıma göre menopoz; yumurtalık bölümünün aktivitesini kaybetmesi ile beraber adet döngüsünün kalıcı olarak son bulmasıdır. Böylece artık üreme dönemi de sona ermiş olur. Genelde dünya çapında 45 ila 55 yaş arasındaki kadınlarda bu durum ortaya çıksa dahi, Türkiye açısından 46 ila 48 yaş arasında da çok sık yaşanmaya başlandı. Bunu pek çok farklı sebebi bulunurken genetik durumlardan ötürü ortaya çıkabilmektedir.

Menopoz dönemi bir yerde kadınlar için uyarı görevi üstlenir. Böylece ele alınması gereken önlemler için belirtiler büyük öneme sahiptir. Menopoz dönemi için farklı belirtiler söz konusudur.

- Ateş basması,

- Aşırı terleme,

- Uyuma problemi,

- Depresif ruh yapısı,

- Sinirli olma durumu,

- Gerginlik,

- Konsantrasyon kaybı,

- İştahta artış,

- Yüz bölgesinde kızarma,

- Nabız artışı,

- Baş ağrısı ve baş dönmesi,

- Özgüven kaybı,

- Yorgunluk,

- Unutkanlık ve dikkatsizlik

- Cinsel istekte azalma durumu,

Bu gibi durumlar menopoz için en önemli belirtiler arasında yer alır. Buna bağlı olarak menopoz için mutlaka bir doktora görünmeniz gerekmektedir. Bu süreçten sonra yapılması gerekenler ve ele alınması önemli olan durumlara karşı, dikkat etme şansı elde edilebilmektedir.

Erken menopoza girmenin belirtileri ne kadar sürer?

Kişinin vücut yapısına bağlı olarak değişkenlik gösteren menopoz belirtileri için, tam bir süre vermek doğru değil. Bu durum kişinin kendi vücut yapısı ve genetiği ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle erken menopoza girmenin belirtileri arasında ağrılı cinsel birliktelik, rahim ve idrar kesesi sarkması, genetik organda küçülme ve makatta sarkma gibi durumlar söz konusudur.

Aynı zamanda cilt kuruluğu yaşanır ve esneklik kaybı üzerinden yaşlanma belirtileri daha fazla görünür. Çene ve dudak ile göğüs bölgesinde tüylenme sorunu da ortaya çıkabilmektedir. Eğer erken menopoza girmenin belirtileri ortaya çıkarsa mutlaka doktora başvurmak gerekmektedir.

Normal ve erken menopozun yarattığı risk faktörleri nelerdir?

Menopoz kısaca ve genel olarak bir kadının üreme döneminin son bulması anlamına gelmektedir. Regl döneminin bitmesi ile beraber ilk başlarda yaşanan düzensizlik zaman içerisinde bütünü ile son bulur. Hem normal dönemde hem de erken menopoz dönemi için ise belli başlı bazı risk faktörleri bulunmaktadır.

- Kalp hastalıkları,

- Kolesterol artışı,

- Damar sertliği,

- Kemiklerde mineral miktarının azalması,

- Metabolik hızda yavaşlama ve kilo artışı,

- Cinsel isteksizlik durumu,

Erken menopoz dönemi için belirtiler önemlidir

Özellikle erken menopoz dönemine giren kadınlar için zamanında teşhis konması büyük öneme sahiptir. Böylece tedavi altına alınmak suretiyle bu sorun giderilebilir. Yani yeniden düzenli regl dönemi ile beraber çocuk sahibi olma şansı elde edilebilmektedir. Bunun için erken menopozun belirtilerine çok dikkat edilmesi gerekir.



