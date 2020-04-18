Menisküs belirtileri nelerdir? Menisküs yırtığı nasıl anlaşılır?

Menisküs yırtığı en sık görülen diz yaralanmalarından biridir. Sporcular ve yaşlılar bu tür yaralanmalara özellikle yatkındır. Menisküs dizlerinizde bulunur. Her dizde kaval kemiğinin üstünde bir yapı oluşturan iki tane menisküs vardır. Eklemi aşınma ve yıpranmaya karşı koruyan ve aynı zamanda stabiliteye yardımcı olan c şeklindeki minderlerdir. Menisküs, koruma sağlamanın yanı sıra dizlerinizdeki ağırlığı dengeleyerek stresi azaltır.

Menisküs belirtileri nelerdir?

Dizin yanlış bükülmesi menisküsünüzün yırtılmasına neden olabilir. Bu nedenle menisküs yaralanmaları futbol ve basketbolcular arasında yaygındır. Koşmak, sert bir mücadelede bulunmak veya hızlıca dönmek kıkırdağın yırtılmasına ve bazı durumlarda dizinizin kilitlenmesine neden olabilir.

Menisküs ayrıca, dizde yıllarca süren aşınma ve yıpranma nedeniyle yaşlı kişilerde görülebilir.

Menisküs belirtisi nasıl olur?

Yırtık bir menisküse birkaç farklı semptom eşlik eder. Aşağıda yaygın semptomların bir listesi verilmiştir.

-Ağrı

-Şişme

-Dokunulduğunda diz eklem bölgenizde hassasiyet

-Uzatıldığında dizinizin kilitlenmesi hissi

-Dizinizi hareket ettirmede zorluk

-Yaralanma anında patlama sesi

-Yaşlı bireyler ve diz kıkırdağı hasar görmüş kişiler, genç bir atletten daha yavaş semptom başlangıcı yaşayabilir.

Menisküs belirtisi nedir?

Ağrı şiddetine bağlı olarak, menisküsünüzü tedavi etmek için cerrahi ve cerrahi olmayan seçenekler vardır. Doktorunuz menisküsünüzün yırtılmış olup olmadığını belirlemek için bir MR kullanacaktır.

Özel yaralanmalarınız için hangi tedavi seçeneğinin en iyi olduğunu belirlemek için doktorunuza danışmalısınız.

Menisküs yaralanmalarına karşı kendinizi korumaya yardımcı olmanın yolları vardır. Spor yaparken uygun vücut mekaniği yaralanma riskinizi azaltmaya yardımcı olacaktır. Doğru duruş, uygun kontrol derecesiyle diğer fonksiyonel hareketleri çalıştırmanıza, atmanıza ve gerçekleştirmenize izin verecektir.

Dizinize baskı yapacak aktivitelere başlamadan önce ısınma ve esneme hareketleri yapmak menisküs yaralanmalarını önlemenin başka bir yoludur. Bacak kaslarını güçlendirmeye yardımcı olan egzersizler de menisküsünüzü yaralanmalardan korumaya yardımcı olabilir.

Menisküs yırtığı nasıl anlaşılır?

Menisküs yırtığı belirtileri, dizde biriken sıvının büyüklüğüne, yerine ve diğer diz yaralanmalarının onunla birlikte meydana gelip gelmediğine bağlıdır. Ağrı, çevredeki dokuların şişmesi ve yaralanmasından da kaynaklanabilir. Menisküs başlangıcında yaşanan ağrı azdır. Dizde şişkinlikler olabilir ve bu şişkinler birkaç gün içinde geçebilir. Hafif ağrılar yürümeye engel olmaz ancak oturup kalkarken ağrı artar. Tipik bir orta yırtılmada, yırtığın nerede olduğuna bağlı olarak, diz tarafında veya merkezinde ağrı hissedersiniz. Hala yürüyebilirsiniz. Şişme genellikle birkaç gün içinde yavaşça artar, diz sertleşir ve dizinizi bükerken zorlanabilirsiniz.

Döndüğünüzde veya çömeldiğinizde keskin bir ağrı hissedersiniz. Zaman içinde semptomlar ortadan kalkabilir, ancak dizinizi bükmenizi gerektiren aktiviteler yaptığınızda geri gelebilir. Menisküs yırtığı tedavi edilmezse ağrı yıllar boyunca sizi sürekli olarak rahatsız edecektir.

Menisküs belirtileri nedenleri

Büyük menisküs yırtıkları genellikle daha fazla ağrıya, ani şişlik ve sertliğe neden olur. Büyük yırtılmalarda menisküs parçaları eklem boşluğuna yüzebilir. Bu, dizin kilitlenmesine neden olabilir. Dizinizi düzleştiremeyebilirsiniz.

30 yaşın üzerindeyseniz dejeneratif bir menisküs yaşama olasılığınız daha yüksektir; bununla birlikte, herhangi bir yaştaki herkes bir menisküsü yırtabilir. Basketbol, ​​golf, tenis gibi sporla ilgilenenler de risk grubu altındadır. Futbol ve ​​hokey gibi dizinizin bir darbe alabileceği temas sporları oynayanlar da risk altındadır. Fazla kilolu olmak, dizlere daha fazla yük bindireceği için sorun teşkil edebilir.

Menisküsün iç üçte ikisinde, kan kaynağının o kadar zengin olmadığı bölgede birçok menisküs yaralanması meydana gelir. Bu yaralanmalar nadiren kendi kendine iyileşir.

Tedavi edilmediği takdirde, hasarlı bir menisküs dizinizde başka sorunlara yol açabilir. Gevşek menisküs kıkırdağı ekleminizin içinde hareket edebilir, bu da diz ve diz instabilitesinin kilitlenmesine veya patlamasına neden olabilir.



