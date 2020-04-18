Birtakım mikropların beyin ve beyin zarına enfeksiyon taşıması ile oluşan hastalık menenjit olarak bilinir. Bu hastalık çeşitli parazit, virüs ve bakteriler yüzünden ortaya çıkabilir. Bazı menenjit türleri kendiliğinden iyileşme gösterirken bazıları da hayati tehlike oluşturacak kadar ciddi olabilir. Bu hastalık en çok genç yetişkinlerde, çocuk ve bebeklerde ortaya çıkar.

Bebeklerde rastlanan;

- Aralıksız ağlama

- Yüksek ateş

- Yeterli beslenmeme

- Sürekli uyuma

- Bıngıldakta meydana gelen kabarıklık

- Vücut veya boyunda sertlik

- Yavaş hareket etme gibi belirtiler menenjit başlangıcı olarak kabul edilir.

Yetişkinlerde rastlanan;

- Yüksek ateş

- Baş ağrısı

- Kusma

- Sürekli uyuma hali

- Havale geçirme

- Dikkat bozukluğu gibi belirtiler menenjit olduğuna dair ipucu verebilir.

Menenjit nedenleri nelerdir?

Menenjit hastalığına yakalanmada en etkili neden virüslerdir. Bunun yanı sıra bakteri ve parazitler de hastalığın başlamasında etkili rol oynar.

- Pnömokoklar: Bu tarz menenjit daha çok çocuk ve yetişkinlerde ortaya çıkar. Zatürre, sinüzit, orta kulak iltihabına neden olabilir. Ancak bu tarz menenjit çeşitli aşılar ile önlenebilir.

- Meningokoklar: Üst solunum yolunda başlayan enfeksiyon daha sonra harekete geçerek beyne kadar gidebilir. Bu menenjit türüne de çocuk ve yetişkinlerde daha fazla rastlanır. Aşı yardımı ile önlenmesi mümkündür.

- Listeria: Bu tarz menenjit türü daha çok besinler aracılığıyla insanlara bulaşır. Pastörize peynir, sosisli sandviç gibi. Özellikle yeni doğanlarda, hamile kadınlarda ve yaşlılarda daha sık görülebilir.

Menenjitin risk faktörleri nelerdir?

- Menenjite karşı aşısı yapılmamış olan bebekler hem kendileri risk altındadır hem de çevresindeki insanları tehdit eder.

- Yurt, kışla, kreş gibi insan topluluklarının bir arada bulunduğu yerlerde menenjit salgınlarına daha sık rastlanır.

- Hamile kadınların menenjite yakalanma olasılığı daha fazladır.

- Diyabet, AIDS gibi hastalıklara sahip olan kişilerde menenjite daha sık rastlanır.

- Alkol kullanan kişilerde menenjit daha sık görülür.

- Yaşlılarda menenjit görülme olasılığı daha fazladır.

Menenjit tanısı nasıl koyulur?

Yukarıda bahsedilen belirtilere sahip hastalar hastaneye yatırılır. Bu süreçte ilk yapılması gereken beyin omurilik sıvısı örneğinin hastadan alınmasıdır. Bu sıvı hastanın bel bölgesinde bulunan omurgaların arasında ince bir iğne yardımı ile alınır. Bu sıvı incelendikten sonra menenjit tanısı koyulabilir. Hastalığın beyne zarar verip vermediğini öğrenmek için ise tomografi çekilebilir.

Menenjit tedavisi nasıl yapılır?

Bakteri kökenli oluşan menenjit türlerinde çoğunlukla antibiyotik tedavisi uygulanır. Bunun yanı sıra kendiliğinde iyileşme gösteren bazı viral menenjit türleri de mevcuttur.

Menenjit komplikasyonları

- İşitme ve görme bozukluğu

- Beyinde hasar

- Bellek problemleri

- Yürüme sorunları

- Böbrek yetmezliği

- Epilepsi

- Şok

- Ölüm

Menenjit hastalığından korunma yolları

Özellikle yeni doğan bebeklerde menenjit riskini ortadan kaldırmak için aşı yapılmaktadır. Bu aşılar sayesinde menenjit riski en aza indirilir. Bunun yanı sıra yetişkinler de menenjite yakalanmamak için çeşitli önlemler alabilir. Gün içerisinde sık sık ellerine yıkanması önemli bir tedbir olacaktır. Menenjit hastalığında hijyen kurallarına dikkat etmek büyük önem taşır. Bunun yanı sıra öksürme esnasında ağzın kapatılması olası bir menenjit yayılmasını önler. Hamile kişiler ise iyi pişmemiş gıdaları tüketmemeye özen göstermelidir.

Bakteriyel menenjit ortaya çıktıktan sonra tanı koyulmasında ve antibiyotik tedavisine başlanmasında geç kalınırsa ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Ya da en azından beyinde kalıcı hasar meydana gelebilir. Meningokok menenjit türünde ise hasta ile temas eden herkes koruyucu ilaç tedavisine başlamalıdır.



