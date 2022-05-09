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Menemenspor’un umutları tükenmek üzere

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig’de deplasmanda Denizlispor’a 2-1 mağlup olarak kümede kalma umutlarını zora soktu.

09 Mayıs 2022, Pazartesi 11:22 Son Güncelleme:
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Menemenspor’un umutları tükenmek üzere

Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Menemenspor, konuk olduğu Denizlispor ’a 2-1 mağlup oldu. Ligde zor günler geçiren sarı-lacivertlilerin küme hattındaki rakiplerinin de puan almasıyla birlikte ligde kalma umutları oldukça azaldı.

Son 2 hafta öncesinde 38 puanı bulunan İzmir temsilcisi, kalan iki maçını da kazanmak zorunda. Ancak alınabilecek iki galibiyet sarı-lacivertlilere yeterli olmayabilir. Menemenspor; Altınordu, Bursaspor , Kocaelispor ve Boluspor’un puanlar kaybetmesini bekleyecek.

Menemenspor, ligin 37. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk ederken, 38. haftada kritik maçta Bursaspor’un konuğu olacak.

İHA

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