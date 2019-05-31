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Menemenspor'un kongre bilmecesi

Menemenspor'un kongre bilmecesi 

31 Mayıs 2019, Cuma 18:17
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Menemenspor'un kongre bilmecesi

 

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor'da 25 Mayıs'ta gerçekleşen kongreye tedbir kararı geldiği iddia edildi. Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un desteklediği kulüp kurucusu Fikret Uzun, genel kurulun iptali için Asliye Hukuk Makemesi'ne yaptıkları açtıkları davanın kabul edildiğini açıkladı. Fikret Uzun, "Hakim verdiği kararla Tahir Şahin ve genel kurulun aldığı tüm yetkileri ve kararları durdurdu. Tedbir kararı verildi. Önümüzdeki günlerde mahkeme ya kongreyi tekrar edecek ya da yönetime kayyum atayacak" dedi. Başkan seçilen Tahir Şahin ise tedbir kararının kendilerine gelmediğini savunarak, "Böyle bir durumdan haberim yok" dedi. 

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