MENÜ

Menemenspor'un gözü yüksekte

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçında 7 puan toplayan Nasadoge Menemenspor, deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cenk Laleci, kazanmaları halinde hedeflerinin çok daha büyüyeceğini söyledi.

09 Aralık 2021, Perşembe 14:03 Son Güncelleme:
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Menemenspor'un gözü yüksekte

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçında 7 puan toplayan Nasadoge Menemenspor, deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cenk Laleci, kazanmaları halinde hedeflerinin çok daha büyüyeceğini söyledi.

İstanbul'dan galibiyetle ayrılacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Kazanırsak 21 puana yükseleceğiz ve Play-Off hattına dayanacağız. Son maçlarda çok iyi bir performans ortaya koyduk. Moralimiz ve güvenimiz yerinde. Alt sıralardan uzaklaştık şimdi hedefimiz daha da büyüyecek. Ben takımıma inanıyorum" dedi. 

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