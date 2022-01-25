Menemenspor’un gol yükünü Ahmet Sagat çekiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sezon başında Almanya Güneybatı Bölgesel Lig (4. Lig seviyesi) takımlarından RW Koblenz takımında forma giyen 25 yaşındaki santrafor Ahmet Sagat’ı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Sezon başından itibaren gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken gurbetçi golcü, ligde şu ana kadar oynanan 21 maçın tamamında forma giydi. Toplamda bin 781 dakika sahada kalan Ahmet Sagat, bu maçlarda 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunan başarılı santrafor, aynı zamanda Spor Toto 1. Lig gol krallığında da 12 gollü İbrahim Yılmaz ve 11 gollü Umut Bulut’un ardından 3. sırada bulunuyor.

9 farklı takıma 10 gol attı

Attığı gollerle takımını sırtlayan Ahmet Sagat, takımının 21 maçta topladığı 23 puanın 16’sında gol katkısı sağladı. 25 yaşındaki golcü, şu ana kadar 2’si BB Erzurumspor olmak üzere Adanaspor, Manisa FK, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Balıkesirspor, Keçiörengücü, Bandırmaspor ve Ümraniyespor takımlarına gol attı. 25 yaşındaki oyuncu, performansıyla Süper Lig kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Gurbetçi golcüye 2 milyon TL civarında bonservis bedeli isteyen Menemenspor’a şu ana kadar resmi bir teklif gelmese de nabız yoklayan birçok kulüp olduğu öğrenildi.

İHA