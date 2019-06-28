Sarı-lacivertlilerin 38 yaşındaki futbolcuya 1 sezonluk sözleşme ve kaptanlık teklif ettiği ileri sürüldü.

Takıma ağabeylik yapması istenen Selçuk'un ise öneriye henüz cevap vermediği vurgulandı. Hatayspor'da futbola başlayıp İstanbulspor'da yıldızı parlayan Selçuk, 2003-2015 yılları arasında tam 12 sezon Fenerbahçe formasını giyerek şampiyonluklar yaşadı. Ardından 2015-16 sezonunda önce İsviçre'nin Wil takımına geçen ve devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer olan deneyimli orta saha, 2017-18'de Süper Lig'de Göztepe'ye geldi. İlerlemiş yaşına rağmen performansı ve tecrübesiyle forma giydiği takımların bankolarından olan Selçuk, geçen sezon yeniden Gençlerbirliği'ne dönüp, 28 lig maçında 2 gol attı.

DHA