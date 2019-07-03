22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Menemen'e gelip sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısından yetişip Altındağ Belediyespor'a 2017 yılında transfer olan Barış, geçen sezon 32 resmi maçta sahaya çıkarak fileleri toplam 5 kez havalandırdı.
DHA
22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Menemen'e gelip sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısından yetişip Altındağ Belediyespor'a 2017 yılında transfer olan Barış, geçen sezon 32 resmi maçta sahaya çıkarak fileleri toplam 5 kez havalandırdı.
DHA
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